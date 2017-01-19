北部當心　中國霾害恐於明日吹向台灣

監資處長張順欽解釋中國霾害影響台灣狀況。（洪安怡攝）

目前中國華北正處於霾害階段，環保署預估，明（20）日冷空氣有可能將霾害吹向台灣，影響區域以北部為主，但量不多，民眾不必過度擔憂。為更能掌握空品狀況，環保署將全台205個即時監測資料整合上網，想知道台塑六輕工業區空品狀況，上網就能查清楚。

環保署監資處長張順欽說，今年空品變化多端，主要是因氣象條件變化大，像是過往高壓多半在南邊，今年卻是偏北，冷空氣下不來，不過這波冷空氣較強，有可能將中國華北一帶的霾害吹向台灣。

但民眾也不必太多擔心，張順欽說，華北的霾害會先吹向華中、華南一帶，最後才是吹往台灣，帶下來的霾害量體不大，影響不多，台灣北部地區AQI可能達到90左右，呈現「普通黃」等級，且由於這波冷空氣，讓南部擴散條件轉好，高屏地區AQI有機會降到「敏感橘」。

環保署統計，去年PM2.5濃度大於54.5μg/m3的紅色警示站日數，以高屏245最多，其次為雲嘉南219，中部109，為方便民眾掌握更多空品資訊，環保署歷時1年多，將環保局、特殊性工業區及國營事業等測站統整，並於今日上線空品監測網。

本次一口氣從環保署建置的76個空品測站，擴充到205站，包含台電50站、中鋼6站、中油14站、台塑六輕10站等，整合後，高雄市從12站增加到62站，新北市從11站增加到18站，雖然並未如環保署建置的測站有空品指標AQI，但也可讓民眾做為參考。

(中時)