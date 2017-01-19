北部當心 中國霾害恐於明日吹向台灣
目前中國華北正處於霾害階段，環保署預估，明（20）日冷空氣有可能將霾害吹向台灣，影響區域以北部為主，但量不多，民眾不必過度擔憂。為更能掌握空品狀況，環保署將全台205個即時監測資料整合上網，想知道台塑六輕工業區空品狀況，上網就能查清楚。
環保署監資處長張順欽說，今年空品變化多端，主要是因氣象條件變化大，像是過往高壓多半在南邊，今年卻是偏北，冷空氣下不來，不過這波冷空氣較強，有可能將中國華北一帶的霾害吹向台灣。
但民眾也不必太多擔心，張順欽說，華北的霾害會先吹向華中、華南一帶，最後才是吹往台灣，帶下來的霾害量體不大，影響不多，台灣北部地區AQI可能達到90左右，呈現「普通黃」等級，且由於這波冷空氣，讓南部擴散條件轉好，高屏地區AQI有機會降到「敏感橘」。
環保署統計，去年PM2.5濃度大於54.5μg/m3的紅色警示站日數，以高屏245最多，其次為雲嘉南219，中部109，為方便民眾掌握更多空品資訊，環保署歷時1年多，將環保局、特殊性工業區及國營事業等測站統整，並於今日上線空品監測網。
本次一口氣從環保署建置的76個空品測站，擴充到205站，包含台電50站、中鋼6站、中油14站、台塑六輕10站等，整合後，高雄市從12站增加到62站，新北市從11站增加到18站，雖然並未如環保署建置的測站有空品指標AQI，但也可讓民眾做為參考。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。