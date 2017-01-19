看熱量標示小心 一份不等於一包
「我都仔細看食品熱量，為什麼還是愈減愈肥？」這是民眾常有的疑惑，其實市售包裝食品的營養標示，隱藏了小陷阱，以近期大家常買的年節應景食品來說，餅乾、肉乾上都會有每份與每100克的熱量，1包通常不等於1份，民眾經常選擇性看數字小的部分，也因此低估攝取的熱量。
豬肉乾、蔴荖、鳳梨酥、仙貝這些應景年節零食超好吃，不過一不小心就吃下過多熱量。在營養標示中，像是肉乾1份75大卡，可能只有2-3條的熱量，換算下來1整包肉乾，達4、5份，若民眾全吃光，要自己算算，將75乘以4或5，才能知道吃下多少熱量。
馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢說，營養標示中分為每份以及每100公克，常見消費者習慣看「熱量較少的那一欄」，總以為自己吃下的東西不多。事實上並非如此，以近期年節食品為例，魷魚絲一小把、蛋捲一條、鳳梨酥3分之2塊，熱量就有70-75大卡，60公斤成人得快走15分鐘才能消耗。
此外，常見的迷思也包含，吃了零食之後，就自動降低正餐飯量，蔡一賢指出，應依據零食的種類，來決定要減少吃什麼。比如說魷魚絲、肉乾就應換算成肉類的份量；餅乾、春棗、麻荖則應換算成澱粉與油脂份量；吃了開心果、南瓜子、腰果，就要減少其他油脂攝取。
至於營養標示上的每100克熱量、油脂等訊息，蔡一賢說，可做為民眾選購食品時，不同廠牌商品的比較標準，除了注意熱量，例如心臟病患者要注意鈉含量、糖尿病患注意碳水化合物與糖等。
食藥署食品組副組長許朝凱說，為讓民眾閱讀更方便，目前已推出「FOP（Front of Package，營養素正面包裝標示）指引草案」，希望業者能自發性，把營養標示訊息，放在包裝食品正面，最快今年9月底就會實施，目前美國、歐盟、英國、加拿大等國也都有相關措施。
(中時)
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