聯大龍隊為植物人表演　祈福解厄院民有明顯反應

聯大土木舞龍隊在創世基金會苗栗分院演出。（陳慶居攝）

聯大土木舞龍隊進入分院為植物人祈福。（陳慶居攝）

市長邱炳坤發紅包給阿隆並為他加油打氣，他從舞龍到市長的鼓勵，都有明顯反應。（陳慶居攝）

入住創世基金會苗栗分院的院民阿良和阿隆等多名院民，在尚未發生意外成為植物人前，與年輕人一樣擁有青春活力，春節也喜歡在街頭看▲龍。市公所19日促成聯合大學龍隊到分院舞龍，讓他們回憶昔日刺激場面，也為所有院民祈福解厄，眼睛、表情都有明顯反應。

苗栗分院院長陳綠蓉表示，市公所與福星社區發展協會，獲悉部分院民年輕時期也熱衷參與▲龍民俗活動後，合力促成首度由大學生組隊參與的聯大土木舞龍隊，在春節前為院民舞龍並驅邪趕夭。

福星社區發展協會理事長羅仁德，上午率同志工協助將聯大龍隊送到苗栗火車站前廣場，先行暖身後，隊伍移至創世基金會樓下表演，在鑼鼓及鞭炮聲襯托下，頗有春節和元宵的氣氛。

邱炳坤隨後陪同龍隊引導祥龍到院民房間表演，一來希望喚起40多床植物人一些回憶，另外也於春節前為院民祈福，掃除院內穢氣，有幾名院民對舞龍表演和鼓聲的確有明顯反應，邱炳坤送紅包並為阿隆加油打氣時，他眼神凝視，左手數度揮動，學生覺得格外感動。

(中時)