侵佔精障姊近370萬 弟夫妻遭起訴

台中市太平區一對吳姓夫妻，因吳姊罹患精神障礙長期住醫院，帳戶內405萬餘元都由弟弟夫妻倆代管，但吳姊醫療費用花費約28萬元，可是帳戶內卻只剩12萬元，其他家屬發現可疑報案，後檢方依侵佔罪嫌起訴吳姓夫妻。

起訴書指出，40歲吳男其姊罹患中度精神障礙，由於長期住院治療，加上父母均已老邁，夫妻倆代管其姊帳戶，再代繳健保費、收受補助款等。

其他家人發現離奇的情況，吳姊原在2013年5月時，帳戶有存款405萬餘元存款，至去年3月時，羅列出其醫療費用等花費僅約28萬餘元，但帳戶內僅剩約12萬元，弟弟夫妻又交代不清楚，於是吳姊委由律師提告。

吳男夫妻坦承，每一筆都是他們領出來的，但辯稱都是經吳姊同意，也都是用在吳姊及吳母及家裡，他們沒亂花錢。

台中地檢署調查後，檢方發現吳男父母本身有田租、房租、保險金等等收入，生活自足無虞，平常不會需要吳男夫妻的撫養，而吳姊花費也非常有限，存款有將近370萬餘元出入，認定吳姓夫妻侵占罪嫌明確。

(中時)