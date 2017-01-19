美F-35派駐日本 陸媒酸缺陷很多
美軍F-35B昨天飛抵日本山口縣岩國基地，這型匿蹤戰機首度部署在美國境外。陸媒多從負面角度切入，除報導基地附近民眾曾抗議部署，還引述美方報告說F-35缺陷很多。
據日媒報導，美軍陸戰隊岩國航空基地計劃部署16架F-35B，其中2架18日傍晚飛抵基地，另有8架預計1月底前進駐。
日本防衛大臣稻田朋美當天表示，這項部署顯示美國對美日同盟的關注。美國將最現代化、高性能的裝備部署日本，可加強美日同盟具有的遏制力，有助於日本及亞太地區的安定。
中國大陸官媒新華社在相關報導中除簡介F-35的版本、特性和搭載裝備，還提到一架F-35戰機2016年10月在美國飛行時起火，被美國海軍安全中心評定為最嚴重的「A級」事故。
報導指出，由於存在安全疑慮，岩國基地所在的山口縣和岩國市的民眾一再反對基地部署F-35B，2016年11月還舉行要求撤銷部署計畫和反對強化基地的抗議集會。
中國大陸環球網引述外媒報導，美國五角大廈一份報告指出，F-35至少存在276處缺陷，在2020年前不具備完全作戰能力，修復這些問題可能花費超過10億美元。
北京晚報則報導，美國國防部操作測試與評估主任（DOT&E）季爾莫（Michael Gilmore）建議即將上任的川普政府，應「嚴格、全面地評估」F-35計畫。1060119
(中央社)
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