男刺死新婚妻 二審維持15年徒刑

郭姓男子不滿妻子不撤回傷害告訴，並與她的卡拉ok店顧客相談甚歡，憤而持刀殺人。高等法院今天維持新北地院見解，考量郭男坦承犯行、切腹表達歉意，有教化可能，判處郭15年徒刑，可上訴。

判決書指出，50多歲的郭男為新北市某區公所的公園管理員，他與游女在民國104年4月結婚；不過，郭男不滿游女經營卡拉ok店，常與男客人互動密切，因此在104年12月某日凌晨，出拳打傷游。

游女事後向警方報案，並提出傷害告訴；郭男擔心受罰，懇求游女撤告。游女同意撤告，但前提是郭男要跟她辦離婚；郭男不同意此條件，兩人不歡而散。

郭男在105年1月28日前往卡拉ok店，詢問游女是否要撤回告訴？兩人再度發生激烈爭吵，郭更看見游在店內招呼前同居人、協助點歌，當下怒火中燒，進入廚房拿一把近30公分長的水果刀，朝她的心臟刺2刀，以及刺傷其他部位。

這起家暴殺人案件，一審新北地方法院判處郭男有期徒刑15年，但檢察官認為郭入獄服刑不超過8年，就可假釋而釋放，量刑過輕，因此提起上訴；郭男的律師則說，郭男並無殺人犯意，新北地院量處15年徒刑過重。

台灣高等法院法官審酌相關事證發現，案發時游女的員工兩度伸手阻止郭男，而郭仍執意持刀刺入游的左胸、左臂等處，主觀上確定他有殺人之故意。

高院合議庭也認為，郭男與游女新婚不到一年，本應和睦相處，但郭卻因妻子以離婚作為撤告的交換條件等原因，憤而持刀殺人，手段兇殘；不過，考量郭男犯後坦承犯行，刺殺游女後旋即持刀自殘倒地等，足見其良心未泯，應已知所悔悟，有教化遷善的可能。

高院駁回檢察官與郭男的上訴，維持一審法院見解，全案可上訴。1060119

(中央社)