國民黨團提刪黨產會2400萬預算 遭否決

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立法院會今處理106年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團提案減列不當黨產委員會預算2400多萬元，並要求解散黨產會、回歸司法。但在民進黨團人數優勢下，提案全遭否決。

立法院會上午處理106年度中央政府總預算案，在野黨共提近5000案預算刪減案，經立法院長蘇嘉全多次召集協商後，僅剩63案無共識，10時30分起開始表決，藍綠皆甲動備戰。

黨產會106年編列新台幣5552萬元預算，內政委員會初審時因國民黨立委不堅持刪除預算，因此全數未減列，僅凍結142萬元。

國民黨團提案，減列黨產會預算「一般行政」項目人員維持費1300萬、基本工作維持費1000萬，首長特別費減列15萬8000元，「調查追徵業務」一般事務費147萬1000元。並提出主決議，要求解散黨產會，讓黨產爭議回歸司法處理。

國民黨立委在表決時高喊「解散黨產會」、「回歸司法」，民進黨立委則要藍委不要反對轉型正義。經表決後，民進黨團以人數優勢，將上述提案全數否決。1060119

(中央社)