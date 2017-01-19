海基會邀海協會訪金門 藍委批了無新意

立院國民黨團書記長江啟臣今天針對海基會邀海協會訪問金門被拒表示，遺憾民進黨執政後，兩岸關係退回金門重頭開始。國民黨立委賴士葆說，海基會了無新意，代表現在完全沒路。

海基會董事長田弘茂昨天邀中國大陸海協會長陳德銘訪問金門，而海協會回應說，不解決是否承認「九二共識」這個基礎問題，「講再多的話，對化解僵局都是沒有意義的」。

對此，國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天上午在立法院出席國民黨團大會前受訪表示，兩岸關係在過去8年有很多進展，兩岸領導人甚至已在新加坡會面，很遺憾在民進黨執政後，一夕之間又要從金門重頭開始。

國民黨立委賴士葆則說，田弘茂只是虛晃一招、了無新意。明知故講給全國一個交代，讓大家知道田弘茂還在做事、想做事，但外界卻不讓做事。

賴士葆指出，兩岸現在真的要突破是在檯面下，公開邀請陸方來訪，陸方一定不要，一定要私下運作，而這也代表田弘茂現在完全沒路。

對於陸方是否在19大前不會回應民進黨政府，江啟臣表示，他認為跟19大不見得有直接的關係，而是回歸到，究竟北京的底線在哪裡，而蔡政府對於陸方的底線要如何跟陸方來談，19大頂多只是一個藉口。1060119

(中央社)