受訪回應麻辣 柯文哲：只是做自己
台北市長柯文哲今天被問及受訪時回應很麻辣，柯文哲說，「把別人當自己叫博愛、把自己當別人叫淡然、把別人當別人叫智慧，其實最難的是把自己當自己」，現在只是做自己。
柯文哲上午出席「2017台北世界大學運動會─官方贊助夥伴，選手手智慧手錶合作」記者會，會後受訪，媒體提問關於柯文哲近期接受廣播專訪時，回應越來越麻辣和犀利，且還加碼爆料。
柯文哲先回應，有時只是想通而已，做自己就好，並反問媒體是否有時間可聊天，柯文哲接著說，「把別人當自己叫博愛、把自己當別人叫淡然、把別人當別人叫智慧，其實最難的是，把自己當自己」，只是想通而已，把自己當自己比較自在。
媒體詢問，有報導評論「正版柯文哲回來了」，是否覺得自己回到像過去講話直率，柯文哲說，不會啦，不會啦，「我是很收斂」。
至於回到選前的柯文哲是否對下任市長選舉有幫助，柯文哲回應，做自己就好，並反問媒體記者「今天是沒其他題目要問了嗎？」1060119
(中央社)
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