東芝虧損估逾千億元 急向銀行求援
「日本經濟新聞」報導，日本電子大廠東芝（TOSHIBA）在美國的核電事業損失大，可能有超過5000億日圓（約新台幣1400億元）的虧損，已向日本政策投資銀行求援。
東芝旗下的西屋電氣（Westinghouse Electric）於2015年底買下美國的核電工程服務商CB&I Stone & Webster（S&W），導致東芝虧損。S&W從事核電廠的建設等，但在美國境內的工程費、人事費等的追加成本暴增，遠超過收購時預估的成本。
東芝當初預估收購價格與實際的企業價值差額約105億日圓，但在計算追加成本之後，去年年底公布了預估虧損為數千億日圓，向金融機關提示的預估虧損額最高約達5000億日圓。這將對東芝的年度財務造成多少損失，東芝正與監察法人協商。
東芝去年11月公布了2016年度（至2017年3月底）財報是可轉虧為盈，預估有1450億日圓的獲利（上一年度是虧損4600億日圓），主要是主力商品記憶體市況好轉，業績明顯上升。但這次美國核電事業損失可能讓東芝再度陷入虧損。
截至去年9月底，東芝的自有資本約3600億日圓。由於本業好轉，加上日圓貶值，以外幣計算的資產價值增加，如果在美國的核電事業沒虧損，東芝原本預估自有資本可達約5000億日圓。
東芝曾發生不當會計的醜聞，遭東京證券交易所列為特設注意市場股，提醒投資人注意東芝內部管理有缺失，因此東芝可能很難向一般投資人廣泛募資。
東芝正急著調整事業結構，考慮將主力事業包括快閃記憶體在內的半導體事業分社化，也與全球電腦硬碟龍頭「Western Digital」、投資基金等協商，爭取資金。東芝的核電事業也勢必要從根本調整。1060119
(中央社)
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