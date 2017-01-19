雲林有機農業園區 量產與實習並存
雲林縣第一座有機農業園區今天啟用，占地24公頃的農業園區，規劃有「實習農場」及「量產區」，讓有、無經驗的農民相互交流。
位於斗六市溝壩的雲林有機農業園區，今天由縣長李進勇、斗六市長謝淑亞、古坑鄉長黃意玲等人揭幕啟用，進駐的36名農民在田間種下種苗，象徵雲林有機農業邁入新的里程碑。
李進勇指出，近年來食安事件頻傳，因此縣府積極推動安全農業，並關心農民收益，開設溝壩有機農業園區，希望逐步打造雲林為全台最值得信賴的農業生產基地。
他說，雲林縣農業年產值新台幣700多億元，全國第一，縣府自101年起就開始規劃「溝壩有機農業園區」，並向台糖公司承租24公頃土地，去年10月驗收後，再委託慈心有機發展基金會管理。
縣府農業處長張世忠表示，溝壩有機農業園區兼顧經濟生產與教育訓練，因此規劃「實習農場」與「量產區」2部分，初入有機產業的農民可以在「實習農場」試作，而有經驗的農民可以在「量產區」大規模種植。
張世忠指出，藉此模式可讓初入有機農業的農民與有經驗的農民交換經驗，互相交流，藉以蓄積雲林有機農業的能量及傳承。1060119
(中央社)
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