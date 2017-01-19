醉男困坐高樓氣窗 醒來驚險全多忘

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(中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市中壢區今天傳出一名男子「坐」在大廈9樓的氣窗外，請求救援，消防局緊急出動消防人員，並架設氣墊安撫情緒，同時利用繩索將男子拉到頂樓後解危，意外主因仍待確認。

桃園市政府消防局上午接獲報案指出，一名35歲的男子「坐」在普騰街一處大廈的突出9樓氣窗邊，動彈不得請求救援。

消防局立刻出動第二大隊華勛分隊4輛消防救護車、12名消防人員前往救援。消防人員抵達現場立即架設氣墊及安撫民眾，並架設繩索協助救援，並將受困民眾拉上10樓的頂樓；雖然男子意識清楚，但飽受虛驚。

桃園市政府警察局中壢警方表示，男子訪友喝酒，喝醉後想透風清醒，至於為何坐在窗台邊，連他在意識清楚後，也表示並不知情，意外發生主因，仍待進一步釐清。1060119

(中央社)