醉男困坐高樓氣窗 醒來驚險全多忘
(中央社記者邱俊欽桃園19日電）桃園市中壢區今天傳出一名男子「坐」在大廈9樓的氣窗外，請求救援，消防局緊急出動消防人員，並架設氣墊安撫情緒，同時利用繩索將男子拉到頂樓後解危，意外主因仍待確認。
桃園市政府消防局上午接獲報案指出，一名35歲的男子「坐」在普騰街一處大廈的突出9樓氣窗邊，動彈不得請求救援。
消防局立刻出動第二大隊華勛分隊4輛消防救護車、12名消防人員前往救援。消防人員抵達現場立即架設氣墊及安撫民眾，並架設繩索協助救援，並將受困民眾拉上10樓的頂樓；雖然男子意識清楚，但飽受虛驚。
桃園市政府警察局中壢警方表示，男子訪友喝酒，喝醉後想透風清醒，至於為何坐在窗台邊，連他在意識清楚後，也表示並不知情，意外發生主因，仍待進一步釐清。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。