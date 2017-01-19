新農業部長 川普將提名前喬治亞州長

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美國總統當選人川普交接團隊1名資深官員今天表示，川普明天將提名喬治亞州前州長帕度出任農業部長。

路透社報導，70歲的帕度（Sonny Perdue）曾在川普競選期間，為他的農業顧問委員會效力。提名案必須經過聯邦參議院批准。川普2天後宣示就職，提名帕度後，內閣人事布局將告完成。

喬治亞州農業局官員哈維（Jeffrey Harvey）告訴記者，帕度擔任州長期間，所頒布的重大農業決策，包括用水管理與嘉惠全州農民的稅制改革。

共和黨籍的帕度曾在2003年至2011年間擔任2任州長。在那之前，他歷任州參議員，代表喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）以南約160公里的一個農業選區。

帕度卸下州長後，成立了全球性的「帕度夥伴」（Perdue Partners）貿易公司，為出口商提供諮詢與服務。（譯者：中央社周莉芳）1060111

(中央社)