東芝美國核電事業大虧 股價重挫
媒體報導東芝公司（Toshiba）的美國核電事業出現鉅額虧損後，該公司今天在東京股市重挫。
「日本經濟新聞」報導，東芝的核反應爐事業可能認列虧損超過5000億日圓（44億美元），東芝股價暴跌逾17%至238日圓。
日經新聞指出，這項虧損將迫使已困於帳務醜聞的東芝向政府支持的銀行尋求援助。
東芝在聲明中指出，潛在價值減損的確實數字仍在計算當中。
該公司表示，「我們仍在商議如何因應此事，目前尚無做出決定。」
自東芝上月示警旗下美國核子事業可能出現一次性虧損以來，東芝股價累計下跌約45%。東芝生產核反應爐到筆記型電腦等多種產品。（譯者：中央社徐睿承）1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。