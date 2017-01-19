東芝美國核電事業大虧 股價重挫

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媒體報導東芝公司（Toshiba）的美國核電事業出現鉅額虧損後，該公司今天在東京股市重挫。

「日本經濟新聞」報導，東芝的核反應爐事業可能認列虧損超過5000億日圓（44億美元），東芝股價暴跌逾17%至238日圓。

日經新聞指出，這項虧損將迫使已困於帳務醜聞的東芝向政府支持的銀行尋求援助。

東芝在聲明中指出，潛在價值減損的確實數字仍在計算當中。

該公司表示，「我們仍在商議如何因應此事，目前尚無做出決定。」

自東芝上月示警旗下美國核子事業可能出現一次性虧損以來，東芝股價累計下跌約45%。東芝生產核反應爐到筆記型電腦等多種產品。（譯者：中央社徐睿承）1060119

(中央社)