華南新光豪門婚變上公堂 3月16日續開庭

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華南金控董事及華南銀行副董事長林知延被控委託徵信業者跟監妻子新光金控副總經理吳欣盈。台北地院今開庭，法官訂3月16日開庭續審；林知延庭後受訪僅說「祝大家新年快樂」。

這起案件源於，華南金控林家長子林知延與新光金控吳家長女吳欣盈在民國100年結褵，後來傳出婚變；林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，102年8月接受律師劉宗欣建議，私下委託2名徵信業者跟監吳女，遭檢方依妨害秘密罪嫌起訴。

台北地方法院今天開庭審理此案，林知延在律師陪同下出庭，全程未發一語。庭後，林知延面對媒體詢問，僅說「感謝大家的關心，馬上就要過年了，祝大家新年快樂、一切順心。」

此外，法官訂本案於3月16日繼續開庭審理，屆時將傳徵信業者出庭作證，之後再安排吳欣盈的作證庭期。1060119

(中央社)