北捷帶你去 這些步道優雅輕鬆遊

內湖有三尖，忠勇山又名「尖頂」或「大尖山」、圓覺尖山舊稱小尖山、鯉魚山人稱「小坑尖山」，這三座山的鞍部相連，一次可連登三座山。帶著你的小孩或童心，來趟不論大人、小孩都會笑開懷的步道之旅吧！(圖文/取自台北市親山步道主題網)

年假在家，免不了大吃大喝，擔心體重也跟著直線狂飆？臺北捷運公司為您精選捷運沿線登山步道及風景區，趕快帶著全家大小，效法古人聞「雞」起舞的精神，出門走春活動筋骨，在新的一年登高望遠、掌握先「雞」！

◎文湖線─忠勇山鯉魚山親山步道

交通資訊：搭乘捷運至大湖公園站1號出口，出站沿著指標走，由大湖山莊進入親山步道。

步道介紹：沿著步道居高臨下，可以眺望臺北市街景，無論視野及景觀都讓人嘆為觀止。步道盡頭為內湖路三段的金龍禪寺，在路旁十八羅漢相送下，為這段親山步道行程畫下句點。

◎文湖線─大湖公園

交通資訊：大湖公園站2號出口

風景介紹：大湖公園站旁就是內湖地區最著名的大湖公園，來到這兒，絕對不能錯過有名的錦帶橋、九曲橋，整個園區內大片的綠意及依山傍水的美麗景緻，相當適合全家大小來此一遊。

◎淡水信義線─關渡親山步道

交通資訊：搭乘捷運至關渡站下車，從2號出口右轉，沿著指標步行約10到15分鐘，即可抵達中央北路四段30巷的關渡親山步道的登山口。

步道介紹：隨著關渡天際線步道的坡度漸漸高升，一望無際的綠色平原也慢慢浮現眼前，觀音山和淡水河的山光水色，亦盡收眼底。據說，不同高度所帶來的藍天、青山、綠地交會美景也有所不同，親自來看看吧！

◎板南線─虎山親山步道

交通資訊：搭捷運板南線後山埤站下車，沿中坡南路往福德街方向步行，約20分鐘可到達福德街251巷慈惠堂登山口。

步道介紹：虎山親山步道沿路景觀頗富趣味，植物種類繁多，沿途設有解說牌。前段有虎山溪流經過，山澗型的環境孕育出豐富多樣的自然景觀，也是蕨類植物最愛的成長環境。

◎淡水信義線─象山親山步道

交通資訊：搭乘捷運至象山站下車，從2號出口往中強公園步行約10至15分鐘，即可抵達登山口。

步道介紹：象山因外形類似象頭而得名，在這裡可俯瞰101大樓全景。象山與虎山地質相同，主要由砂岩組成，步道中可見黃褐色陡峭的岩壁與巨石，沿途自然景觀豐富多樣，非常適合帶著小朋友一同來踏青。

◎松山新店線─仙跡岩親山步道

交通資訊：捷運景美站下車，1號出口出站往景興路方向步行抵達入口牌樓。

步道介紹：傳說八仙中的呂洞賓曾至此留下足跡，吸引許多遊客前來想要目睹神跡！進入仙跡岩步道，首先要爬完78階的長壽梯，接著再走100階的登仙坡，走完之後步道便趨於平緩，加上沿途設有涼亭可休息看風景，運動兼休閒，好不愜意！

◎板南線─天上山登山步道

交通資訊：板南線永寧站2號出口，搭公車藍44延或F607永寧線，在登山口站下車。

步道介紹：座落在新北市土城區的天上山，原名內坡山，是土城山系的最高峰。有多種選擇均可到達天上山步道，其中最廣為遊客熟知的，就是廣欽老和尚紀念步道，一路經過承天禪寺、桐花公園、望月亭、觀景平臺，最後到達天上山頂觀景平臺，登山祈福，祈願來年平安如意。

(中時電子報)