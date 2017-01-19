喝了再上？學測來臨 考生忌喝這些上場
大學學科能力測驗即將在明、後兩天登場，考生都希望能「發揮實力」、順利以最佳狀態面對大考。醫師提醒，考前應避免接觸咖啡、茶、提神飲料等含咖啡因飲品，否則恐導致考試時心悸不適、過於緊張，且因應強烈冷氣團報到，保暖衣物、口罩更不能少。
今是考前最後一天，「養足精神」是最首要任務。衛福部國健署提醒，考生今天應睡滿8小時、睡前避免使用3C產品，可適時聽些輕柔音樂、做些伸展運動幫助放鬆好入眠。
有些考生在考前，會想喝些咖啡、茶、甚至提神飲料來維持精神，榮新診所副院長潘俊伸提醒，上述飲品多含有咖啡因，飲用後會導致考生更緊張，甚至出現心悸不適等問題而影響實力發揮。
國健署提醒，考試當天要記得吃早餐，減少高油、高鹽、高糖及油炸等不易消化的食物，對於平常沒在吃的東西「更不應碰」，避免出現腹瀉、腹脹等胃腸不適情形。
考慮到強烈大陸冷氣團來襲，國健署提醒，當天出門應穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，可穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子，避免注意力因寒冷而無法集中，考慮到教室內氣溫較暖，考生也應以多層次穿著（如洋蔥式穿法），方便隨著室內、外溫度變化來穿脫衣物。
(中時)
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