小賈聞舊愛翻白眼 爆賽琳娜每段戀愛都是炒作

賽琳娜新戀情曝光，小賈私下翻白眼批舊愛都是為宣傳新歌才用戀愛來炒作。(左／翻攝自《每日郵報》、右／達志影像)

邁入2017年，「賈賽戀」簡單地推算都已經過去3年，但兩位青春偶像的名字卻無論好壞都常連在一起，不斷製造新話題，日前賽琳娜被拍到跟加拿大歌手威肯(The Weeknd)當街熊抱玩親親，新戀情隨之曝光，而早已開展愛情新人生的小賈對此卻有意見，竟爆舊愛總拿感情當作事業的跳板，批她談戀愛都是炒作。

據TMZ報導，在賽琳娜爆出新戀情後，某次活動中，小賈被問到此事，雖沒回應但卻臭臉相對，而他身旁友人爆料，小賈認為這是舊愛一貫的手法，無論是現在的威肯，還是過去的尼克強納斯、捷德甚至是幾度分合的小賈自己，都是賽琳娜操弄的「棋子男友」，狠批她之所以公開談感情，都是為了宣傳新歌，友人還表示，小賈在講這些話時，甚至翻了白眼，覺得賽琳娜「did it again」。

(中時電子報)