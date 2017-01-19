合作雙贏 Uber與小黃合推uberTAXI

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立法院修正《公路法》後，1月6日起可對Uber祭出最重2500萬元罰款。Uber上周低調與交通部會面，今宣布與計程車公會合作，2月將推出「uberTAXI」服務，乘客未來可以使用Uber App搭計程車，並比照現行計程車收費標準收費。

Uber表示，過去4年推出菁英優步、尊榮優步與關懷優步乘車服務，讓民眾有不同的選擇。今年2月將與中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會合作，繼續推出uberTAXI，為Uber平台增加多一個選項。

Uber介紹，民眾未來可以在Uber App裡發現uberTAXI的選項，點選後便可以搭乘合作的計程車，費率以計程車的規定跳表收費。

司機部分，加入uberTAXI的司機除要受到原本車行的規範，同時也要接受Uber規定，例如出示良民證等，等於同時接受兩套平台的約束。

(中時)