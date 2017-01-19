清水岩溫泉區泡腳池新春起免費開放到4月底
彰化縣政府斥資1.8億元打造彰化縣社頭鄉清水岩溫泉遊憩區，正積招商營運，並提供民眾農曆春節休閒旅遊，訂於25日起上午10點起開泡腳池體驗設施，春節6天假期均不休息，春節過後，除每周一進行設備維護暫停開放，其餘週二至週日上午10點至下午5點均開放免費體驗使用。
清水岩溫泉遊憩區7月落成，美崙美奐和風建築、庭院等讓人很經驗，但招商權利金從年繳600萬元調降到200萬元，卻5度流標，縣府為了不讓公共建設投資浪費，繼續努力招商中，未來研擬和新投入2億元的清水之森露營區串連，併入招商、委外營運，打造彰化西南角的觀光新亮點。
魏明谷表示，泡腳池體驗設施可同時容納40人以上，地點位於社頭鄉山腳路一段268號清水岩露營區入口，歡迎民眾春節期間扶老攜幼一起蒞臨遊玩體驗，更歡迎有經營意願廠商觀察參考，免費體驗將持續到4月底止。
(中時)
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