劉德華墜馬 楊采妮不捨：他特別注意大家安全

劉德華墜馬，楊采妮不捨，希望華仔早日康復。（圖／達志影像、取材自東網）

港星劉德華（華仔）17日在泰國拍廣告意外墜馬，被失控的馬兒拋落地面，腰脊被驚嚇的馬匹踩，緊急送往當地醫院治療後，劉德華昨（18日）搭醫療專機返香港治療。劉德華墜馬意外，引發各界關心，好友楊采妮更是不捨「看到他這次受傷心裏很難過」。

「玉女掌門人」楊采妮2005年曾與劉德華合作電影《再說一次我愛你》，楊采妮今早在微博回憶，劉德華不論在拍戲現場或是跑宣傳活動時，不僅很照顧她「也特別注意大家的安全」，看到華仔受傷心裡很難過，並希望劉德華能早日康復。

楊采妮微博全文。（圖／取材自楊采妮微博）

墜馬意外傳出後，外界很關心劉德華傷勢，除了經紀公司發聲明外，華仔昨下午也在官網發文，向外界報平安，表示自己從馬背上摔下，造成盤骨有撕裂傷「目前有醫療團隊很妥善的照顧，我一切平安」。

(中時電子報)