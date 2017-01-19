兩岸熱線斷 藍欲砍陸委會預算遭否決
立法院會今天處理106年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團鑑於兩岸首長熱線中斷，互動溝通聯繫機制形同虛設，提案刪減陸委會相關預算，但最終在表決時遭到否決。
立法院會今天處理106年度中央政府總預算案，原本朝野立委合計提出近5000案，經立法院長蘇嘉全多次召集協商，到今天為止僅剩60餘案無共識，因此將進行表決。
國民黨團針對兩岸互動減緩，並認為陸委會所編列的預算粗糙，無法改善兩岸關係，提案刪除陸委會相關預算，包括刪除企劃業務預算新台幣1500萬元、刪減50%與凍結50%陸委會「加強經貿聯繫、溝通及協助」490多萬元的預算、以及刪減1000萬元，並凍結2000萬元的港澳業務預算。
此外，國民黨團也提出主決議，針對兩岸於5月20日後進入冰河期，陸委會明顯錯判形勢，對陸委會主委提出譴責，要求陸委會於1個月內擬定因應對策方案，於2個月內向內政委員會提出專案報告。
但上述國民黨欲刪減陸委會相關的預算，以及要求陸委會將針對錯判形勢到立法院做報告等提案，皆在表決時遭到民進黨立法黨團以人數的優勢予以否決。1060119
(中央社)
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