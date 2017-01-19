若川普真打貿易戰 陸媒：波音與農產將成報復目標

大陸官媒《環球日報》再次針對川普提出警告，希望他不要輕易發動中美貿易戰。（圖/美聯社）

隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）即將就任，他與中國大陸之間的對抗也愈來愈激烈，在其所強調的「美國優先」主義之下，蘊含著重新點燃中美貿易戰的極大可能性，對此大陸官方媒體也不甘示弱，撰文警告川普，若真的引發貿易戰爭，直接點名美國航空製造商波音（Boeing Co.）和其農產品，將成為首要的報復目標。

據路透社（Reuters）報導，自去年選舉期間，即不斷恐嚇將對大陸貨物施加高額附加關稅的川普，隨著他入主白宮的時間進入最終倒數，大陸官方也不甘示弱，透過官方的《環球日報》撰文提出警告，文章中更直接點名波音和美國農業產品將首當其衝，「近代貿易戰歷史上，僅有極少的案例是單方面無條件投降，川普為何會認為中國會舉白旗認輸？在當前的雙邊貿易下，中國是美國的棉花、小麥與豆類等農產品最大買家，更是波音公司的最大客戶，傲慢的執政團隊完全低估了中國反擊的能力。」

自川普當選後屢次受難的波音，再次被大陸點名為可能的首要報復目標，圖為新型737 MAX客機。（圖/美聯社）

川普提名的駐北京大使布蘭斯塔任命，恐也會被大陸延遲抵制。（圖/美聯社）

波音可說是川普當選後最大受災戶，不僅先前掃到空軍一號（Air Force one）的颱風尾造成公司股價與資金大損，日前才剛樂觀預估中國未來蓬勃發展的客機市場，將能帶來近6,800架新機、約1兆美元（約31兆台幣）的產值，就遭到大陸官方點名為未來貿易戰中可能的首要報復對象。波音去年的訂單與出貨量下滑，為了有效鞏固這塊超大金雞母，去年10月更和中國商用飛機合資在浙江舟山建立客機組裝工廠，但如今不僅要面對川普咄咄逼人的返美製造政策，更得擔憂大陸可能的轉單制裁，讓波音陷入兩面不是人的地步。

恐將引發中美貿易大戰的川普，他真的準備好了嗎？（圖/美聯社）

川普在就職前透過推特所造成的輿論壓力，迫使不少車廠和科技公司選擇屈服，紛紛宣布返美增加本土投資和工作機會。在得到初步成果後，將砲口轉向對大陸的關稅制裁和貨品限制，但這次卻讓川普踢到鐵板。近年來因經濟快速發展而自信心爆增的中國，面對川普的威脅，恐將選擇「以戰逼和」的態度，就像《環球日報》所言，「中國也許會在貿易戰中受重傷，但我們將會與美國鬥到最後一刻。」

(中時電子報)