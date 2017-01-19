統籌款分民眾 柯文哲：涉專業不亂講
台北市長柯文哲今天被問及統籌分配款處理方式，柯文哲說，會統一調度；至於有議員提議要把統籌分配款分給民眾，柯文哲回應，因為涉及經濟專業，「本人就不敢亂講話」。
地方政府百億年終紅包農曆年前入帳，財政部18日表示，105年度中央普通統籌分配稅款超徵新台幣106億元，其中根據「財政收支劃分法」規定，普通統籌款直轄市分得比例為61.76%、縣市為24%、鄉鎮市分配8.24%，在直轄市方面，台北市分得18.07億元。
柯文哲上午出席「2017台北世界大學運動會─官方贊助夥伴，選手智慧手錶合作」記者會，會後受訪，媒體提問關於，中央發統籌分配款的後續作法。
柯文哲說，編歲入預算就有統籌分配款，本來就是在台北市的1700億元支出內；至於北市議員提及要把統籌款發還給民眾，柯文哲回應，因是涉經濟專業，「本人就不敢亂講話」。
媒體提問，有議員提及要把統籌款當消費券發放，柯文哲說，這是中央政府要去思考的題目，一次消費券對促進內需經濟有多大功用，因過去曾發過消費券，現在應該要檢討後續效果。1060119
(中央社)
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