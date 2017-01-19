年節食品稽查 1件竹笙漂白劑超標47倍

食藥署19日公布全台年節食品稽查結果，發現台中市「德光商行」販售的竹笙，漂白劑超標47倍。醫師指出，漂白劑下肚恐導致噁心、嘔吐、腹痛，呼籲泡水30分鐘再下鍋煮。圖為違規竹笙稽查畫面。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 106年1月19日

食藥署今公布全台年節食品稽查結果，發現台中市「德光商行」販售的竹笙，漂白劑超標47倍。醫師指出，漂白劑下肚恐導致噁心、嘔吐、腹痛，呼籲泡水30分鐘再下鍋煮。

衛福部食藥署日前動員全台衛生單位，進行春節應景食品稽查，檢查醃漬蔬菜、豆製品、脫水食品、生鮮肉品及蔬果農產品的農藥、防腐劑等是否超標，截至1月16日共抽驗1270件，其中32件產品不合格遭下架。

食藥署指出，不合格產品以醃漬蔬菜違規比例最高，抽樣108件有12件不合格，其次為豆乾、豆腐等豆製品92件中有8件不合格，第3是蔬菜水果55件有4件農藥超標。

年節將近，不少人愛用竹笙燉雞湯，但這次違規的32件產品中，光是違規的竹笙就占4件，均是二氧化硫超標，其中台中市「德光商行」販售的竹笙二氧化硫更超標47倍。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，二氧化硫就是漂白劑，是合法添加物但訂有限量標準，可以讓產品色澤變得比較白、賣相較佳，但食用過多恐刺激腸胃道，造成噁心、嘔吐、腹痛等症狀，他表示，二氧化硫是水溶性物質，呼籲民眾食用前先泡水30分鐘再下鍋煮。

此外，超標的蔬果農產品中，有多件驗出1種以上的農藥，包括嘉義家樂福販售的百香果，同時驗出4種農藥，其中2款農藥超標、2款則是不得檢出，其販售的木瓜是驗出2款農藥超標；台南市大潤發販售的茼蒿，也被驗出2款農藥超標。

顏宗海提醒，為了避免農藥殘留，建議民眾吃蔬菜水果之前，要用流動清水清洗10到15分鐘，可以去皮的，則最好去皮後再食用，像是表面凹凸不平的草莓，則可用軟毛刷輕輕刷洗，葉菜類根莖洗不到，則建議整個切掉，避免把農藥吃下肚。1060119

(中央社)