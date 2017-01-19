日自衛隊23日實施預想台海軍事衝突演習

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共同社今天報導，日本陸海空自衛隊將於23日至27日實施設想中國大陸與台灣發生軍事衝突時的沙盤推演演習。演習想定包括日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中國軍隊。

共同社引述日本政府相關人士的消息指出，相關安保法新設定了對日本和平與安全造成重要影響的「重要影響事態」。這項演習將檢驗部隊在「重要影響事態」發生時的應對能力。

所謂「重要影響事態」，是指相關事態如果置之不理，則可能導致對日本的直接武力攻擊等情況，並對日本的和平與安全造成重要影響。060119

(中央社)