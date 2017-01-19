過年加班費怎麼算 勞動部這麼說

我要評比

勞動部今天表示，過年期間初一或初二的加班費計算，要視加班當天是勞工的休息日或例假而定。

一例一休今年上路，許多民眾針對過年期間的加班費該怎麼計算有所疑問。對此，勞動部官員說，如果勞工在國定假日期間加班，雇主必須給加倍工資，且加班未滿8小時也應給1日薪資。

勞動部指出，如果勞工依照公務員的行事曆走，那1月31日（初四）跟2月1日（初五）為補假，而1月28日（初一）跟1月29日（初二）就是勞工的例假或休息日。

如果今天勞工A跟雇主約定好週六為休息日，週日為例假，過年期間初一、28日（週六）出來加班，雇主就必須依照休息日的規定給付加班費；而A在初二、29日（週日）除非是遇到天災突變，否則不得出來加班，如果出來加班雇主就必須依例假規定給付加班費，且補1天假。

另一種情況則反過來，A跟雇主的約定好週六為例假，週日為休息日，加班費的給付方式就看勞工是哪天出來加班。

至於輪班制勞工，勞動部官員說，如果28日跟29日本來就是工作日，那勞工可主張休國定假日，如果出來加班，勞工可以主張加倍工資，或勞工跟雇主約定擇日休假。1060119

(中央社)