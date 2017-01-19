鳳凰旅遊推出隨身雲APP與24小時線上訂房訂房系統

迎接智慧旅遊時代，並以便利服務擴大搶攻旅遊商機，國內首家上市旅行社鳳凰旅遊集團慶祝今年集團成立60周年，今(19)日宣布正式推出「鳳凰隨身雲APP」，同時鳳凰旅遊與關係企業「玉山票務」合作研發的「鳳凰機+酒輕鬆 Go」線上訂票與訂房系統，也自今年起正式上線，鳳凰總經理卞傑民表示，鳳凰已正式跨出智慧旅遊集團第一步。

鳳凰旅遊推出的「鳳凰隨身雲APP」，旅客可即時了解當團的行程動態，包含每日行程、航班及住宿資訊，還有相關旅遊注意事項提醒，同時還可以查詢說明會時間及場地，輕鬆掌握第一手資訊。

同時，在有網路的狀態下，參團旅客在行程中還能呼叫領隊及地圖定位，尋求最即時的協助，給旅客一份安心的感受；無論出發前或旅行期間，領隊也可透過APP叮嚀旅客要注意的事項，同時還設有旅遊照片功能，當團旅客均可透過這個群組下載照片，將精彩歡樂的每一刻都分享給親友。此外，APP內還設有旅遊便利小幫手，方便查詢匯率、天氣等實用資訊。

卞傑民表示，旅客所用手機無論是Android系統或iOS系統，搜尋「鳳凰隨身雲APP」都能輕鬆下載，而所有當團資料都只有當團旅客及領隊可以查詢「鳳凰隨身雲APP」，此除可讓旅行團互動關係更緊密，同時亦兼顧旅客隱私及安全性。

卞傑民表示，鳳凰旅遊與玉山票務共同研發的「鳳凰‧機+酒輕鬆 Go」，提供24小時線上下單服務，並可即時查看一周內線上有位之最低票價及日期，簡潔的介面模式，旅客可輕鬆選擇不同進出點及多航段訂位，更可機+酒一次搞定。同時網站可支援PC、手機、平版，無需下載其他程式。

(工商)