改成美式訓練風格 林威助適應沒問題

中信兄弟今春訓改成美式訓練風格，林威助表示適應沒問題。(中信球團提供)

今年中信兄弟教練團大改組，春訓教練團陣容就有7位外籍教練，引起濃濃美式球風，曾經旅日的中信兄弟林威助，受過台、日、美不同訓練方式，林威助表示，適應還算OK。

中信今年完全走向美式球風，包含兄弟象隊史首位美籍總教練，今春訓第二天，上午就進行密集不間斷的訓練，加上屏東炎熱天氣，讓球員們都汗流浹背，林威助表示，其實還算適應，在日本時更操，訓練是從早上6點一直到晚上9點，只有吃飯時間才可以休息，訓練量非常大。

至於美日訓練方式哪種好，林威助評析，日本要求量，透過大量練習，讓身體去習慣動作，而美式的訓練方式，比較求質，進行訓練過後，要去思考怎麼把它做好，哪種方式好，真的還是要看個人，不過目前球隊總教練用美式風格訓練，球員們就要好好配合適應。

去年球季，林威助95場出賽，共擊出78支安打，打擊率3成10，談到今年目標，林威助說，就是把自己該做的事情做好，對球隊做出實質貢獻，相信每一個人都這樣想，球隊就會形成一股好氣氛。

(中時電子報)