卡娃伊涅! 日本小女孩被自己噴嚏掀翻 萌態爆紅

最近在網上爆紅的日本打噴嚏小女孩，影片已有數十萬人按讚。（圖／Youtube視頻截圖）

超萌打噴嚏日本小女孩

最近網上一則視頻捧紅了日本一個小女孩，視頻裡她站著照鏡子，突然打了個噴嚏，不料噴嚏力道過大，竟把自己掀翻摔倒，模樣十分嬌憨逗人，引網友大呼「好萌」。

英國《每日郵報》報導，這則由小女孩的媽媽所拍攝的視頻中，小女孩身著亮黃色連衣裙，打噴嚏後站立不穩摔倒的姿勢非常可愛。小女孩的爸爸將這則視頻分享到社交媒體上，寫上「我的小姑娘打噴嚏把自己掀翻了，太可愛了。」還好孩子沒有摔傷，視頻在網上被瘋傳，小女孩成了網路紅人。

女孩的媽媽在得知視頻爆紅之後說：「大家看到這段影片能開懷大笑，讓我很開心。」拍攝視頻時小女孩的爸爸正在一旁熟睡，對女兒的萌態渾然不知，看到影片後才決定跟大家分享。

報導說，在日本電影和電視劇中，有些主角會因有人談論他而打噴嚏，這次小女孩會打噴嚏也許就是因為媽媽正在拍她。

目前這則視頻在網上擁有近10萬次轉發量和超過20萬次點讚數。

(中時電子報)