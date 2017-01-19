川普有如毛澤東、孫悟空 美專家頭疼

川普即將就任美國總統，各界摒息觀察外交政策變革，但連資深專家都摸不透他的思維或做法。亞洲協會美中關係中心主任夏偉甚至以「美國毛澤東」、「孫悟空」來形容川普。

這位美國知名的中國問題專家認為，川普反體制、反傳統的革命個性，如同中國大陸毛澤東搞文化大革命一般，顛覆既有、創新事物。

另外，從川普去年選舉以來，夏偉（Orville Schell）也觀察到川普可能以為自己是齊天大聖孫悟空，可以飛、可以大鬧天宮、可以有72變的法力，但要變到哪裡去，沒有人知道。

亞洲協會（Asia Society）今晚舉行座談會，由夏偉與長期關注中國經濟及情勢發展的紐約榮鼎企業諮詢公司（Rhodium Group）創辦人羅森（Daniel H. Rosen）對話討論川普的中國政策與美中關係，吸引滿場觀眾。

談及川普可能檢討「一中政策」及台灣議題時，夏偉認為，川普把台灣當作與中國的談判籌碼，加拿大魁北克、北愛爾蘭皆曾觸及獨立，獨立聽起來雖符合邏輯，但假若台灣要獨立，中國大陸立場很重要。

羅森強調，台海兩岸和平關係非常關鍵，川普一旦採取對抗策略，台灣2300萬人民財產安危可獲保障？到底川普的一中政策談話是風向球、試探、還是政策真正改變，存在未知數。

兩人都認為，川普的外交政策或美中關係充滿高度不確定性，外界從推特看到川普的推文，但不知道他心裡確實想什麼？目前推論都不夠成熟，有必要持續觀察川普上任後3個月或半年的立場及言行。

夏偉說，川普深知過去數十年發展下來，美中關係確實存在不平衡，想把它拉回來，但要取得平衡是很大的挑戰。他反諷川普是要打電話邀中國領導人習近平坐下來談？還是造艦護美？還是繼續當「推特總統」？

對美亞太政策，夏偉指出，自二戰以降，包括日韓菲等亞洲盟邦都支持美國，越南關係也獲改善，但因川普的不確定性讓亞洲諸國產生擔憂，他們期盼美國繼續支持，但又想與中國交往，不確定性就存在危險。

面對亞洲新情勢，夏偉建議川普首要關注北韓核武危機，還有中國與日本之間的紛爭。1060119

(中央社)