黨工闖政院遭法辦 藍批政院不符比例原則

我要評比

國民黨工闖行政院遭法辦，國民黨今天聲援。文傳會副主委胡文琦說，黨工自救會因年關難過，黨產會不開會，領不到薪水，前往行政院抗議。對照太陽花撤告標準，行政院做法不符合比例原則。

胡文琦說明，部分人士認為自救會於行政院牆上噴「死」字，在遣詞用字上太過激烈，但事實上，自救會成員原本要寫「死勞工，不死官員」，但遭警方制止沒有寫完，他要特別澄清說明。

中國國民黨上午召開「政府踢皮球、勞工很寒心」記者會，文傳會副主委洪孟楷說，黨工自救會兩名成員因闖入行政院，遭以損壞古蹟及侮辱公署罪究辦，但行政院長林全上任後大動作翻新辦公室，難道也是損壞古蹟？

洪孟楷說，對比以往太陽花學運時寬容對待，林內閣如此對待勞工要求執行法定義務卻說遺憾與譴責，連對待抗議事件都要分你我，難怪林全政府越來越無法團結台灣。

他說，雖然行政院不提告，但因損壞古蹟及侮辱公署罪是公訴罪，因此有兩名自救會成員遭移送地檢署。

洪孟楷說，8個月前，新政府提出太陽花學運事件的報告指稱，政治事件要多一點包容，從寬認定，所以撤告太陽花學運闖入行政院的126位民眾，這是典型的價值錯亂。

此外，對於年金國是會議，洪孟楷期盼民進黨政府在年金改革國是會議裡說清楚講明白。1060119

(中央社)