日研究：吃高可可巧克力助腦年輕

日本內閣府及大型食品公司明治公司共同研究顯示，如果人持續攝取高成分可可巧克力，可能有助於腦的年輕化。

日本內閣府的革新研究開發計畫ImPACT山川計畫小組及明治公司昨天在東京在一場發表會上公布，攝取高可可（可可成分逾70%的巧克力）有助於腦的健康。

研究顯示，持續攝取高可可巧克力的話，大腦皮質的量會增加，這有助於提高學習功能。

這項研究是針對45至68歲的30名男女（男女各半數）讓這些人每天使其攝取高可可巧克力約25公克，持續攝取4週。

攝取前後的腦部的健康程度以核磁共振造影 (MRI )計測，從「大腦皮質的量」、「神經纖維的質」這2個觀點做評估。結果，其中有6成的人的大腦皮質量增加，腦年輕化的程度約1、2歲。1060119

(中央社)