世大運選手智慧型手錶 儲值偵測健康資訊
「2017台北世界大學運動會」將在8月份舉辦，世大運執委會今天說，結合聯發科、宏碁和悠遊卡推出專屬世大運選手的智慧型手錶，該手錶有儲值功能外，也可偵測個人健康資訊。
世大運執委會開「2017台北世界大學運動會─官方贊助夥伴，選手智慧手錶合作」記者會，台北市長柯文哲和聯發科、宏碁和悠遊卡公司等贊助廠商皆出席。
「2017台北世界大學運動會」在8月19日至30日舉辦，屆時有來自150國、共1萬2000名選手及隊職員來台。
為讓各國選手體驗台灣資訊科技產業優異的能力及台北的便利環境，聯發科、宏碁及悠遊卡公司特別攜手合作，贊助世大運各國參賽選手、隊職員共約1萬3000支，具有悠遊卡儲值、消費功能及運動紀錄的智慧手錶，以實際行動支持世大運。
柯文哲會後受訪時提及，該智慧型手錶會結合悠遊卡功能，至於手錶內要儲值多少費用讓選手可使用，已授權世大運執委會和國際大專體總討論。
柯文哲說，因該智慧型手錶有儲值功能並融合很多功能，至於未來是否會增加其他功能選項，廠商認為是商業機密，但世大運時就會對外推出，也希望趁辦理世大運時，推廣台灣品牌至全世界。1060119
(中央社)
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