謝淑薇直落二輸球 澳網女單止步64強

網球女將謝淑薇今天在澳網女單賽事與勁敵齊布科娃力戰兩盤，可惜最終以4比6、6比7（8比10）落敗，本次賽事於64強止步。

2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。

女子單打世界排名91名的謝淑薇，今天對上世界排名第6的斯洛伐克女網選手齊布科娃（Dominika Cibulkova）。

即便兩人世界排名有段落差，謝淑薇今天首盤卻打出氣勢，第3局率先突破對手發球局，可惜隨即也被對手破發，第6局、第7局雙方再度互破發球局，讓戰局持續糾結，第10局謝淑薇的發球局再被攻破，丟掉這關鍵的一局，只能先以4比6讓出首盤。

次盤雙方一路各自保發，第6局謝淑薇的發球局先被對手突破，謝淑薇在第9局回破，雙方又持續僵持，在打成6比6平手的情況下，讓比賽進入搶七，搶七大戰中，戰情仍舊膠著，雙方一度以5比5打平，謝淑薇也一度拿到盤末點，可惜最終仍以6比7（8比10）飲恨。

終場謝淑薇就在力拚兩盤後，以4比6、6比7（8比10），遭對手以直落二的盤數擊敗，在64強止步。1060119

(中央社)