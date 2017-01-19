謝淑薇直落二輸球 澳網女單止步64強
網球女將謝淑薇今天在澳網女單賽事與勁敵齊布科娃力戰兩盤，可惜最終以4比6、6比7（8比10）落敗，本次賽事於64強止步。
2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。
女子單打世界排名91名的謝淑薇，今天對上世界排名第6的斯洛伐克女網選手齊布科娃（Dominika Cibulkova）。
即便兩人世界排名有段落差，謝淑薇今天首盤卻打出氣勢，第3局率先突破對手發球局，可惜隨即也被對手破發，第6局、第7局雙方再度互破發球局，讓戰局持續糾結，第10局謝淑薇的發球局再被攻破，丟掉這關鍵的一局，只能先以4比6讓出首盤。
次盤雙方一路各自保發，第6局謝淑薇的發球局先被對手突破，謝淑薇在第9局回破，雙方又持續僵持，在打成6比6平手的情況下，讓比賽進入搶七，搶七大戰中，戰情仍舊膠著，雙方一度以5比5打平，謝淑薇也一度拿到盤末點，可惜最終仍以6比7（8比10）飲恨。
終場謝淑薇就在力拚兩盤後，以4比6、6比7（8比10），遭對手以直落二的盤數擊敗，在64強止步。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。