大選新聞重要來源 美民眾看臉書
美國準總統川普與選戰對手希拉蕊‧柯林頓支持者的媒體胃口不同，但1項研究發現立場相左兩陣營的共同之處，就是都把臉書當作重要新聞來源，儘管各自消息來源幾無類似之處。
美聯社報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，臉書（Facebook）是電視之外，兩陣營支持者引述選舉新聞的最主要來源。不過，社群媒體網站臉書驅動政治新聞雖有其重要性，但它遭人利用散播假新聞的矛盾，同樣揮之不去。
皮尤研究中心指出，票投希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的選民中有8%表示，臉書是選舉新聞主要來源；投川普的（Donald Trump）選民，這個比例是7%。
總部設在華府的這家智庫資深研究員高特佛萊德（Jeffrey Gottfried）說：「這是十分重要的發現。」
臉書自己不發布新聞，但用戶分享眾多消息來源提供的新聞，且這些消息來源有反映他們臉書朋友政治立場的傾向。
投川普的選民有40%表示，「福斯新聞頻道」（FoxNews Channel）是他們選戰新聞的主要消息來源，其次為「有線電視新聞網」（CNN），占比8%。
高特佛萊德說：「比例跟我們先前的研究不分軒輊。」他說，皮尤研究中心在過去總統大選中沒問這題，但2014年的1項調查顯示，保守派人士中有47%以福斯為最主要新聞來源。
皮尤研究中心去年11月29至12月12日間針對美國趨勢小組（American Trends Panel）4183位成人會員進行調查，誤差範圍為2.7%。（譯者：中央社何宏儒）1060119
(中央社)
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