成本漲 摩斯漢堡1月20日起漲

繼麥當勞、肯德基與必勝客等西式速食連鎖，以及八方雲集、三商巧福與鬍鬚張等中餐連鎖之後，日系速食連鎖領導品牌摩斯漢堡，也將自元月20日凌晨零時起調整部分產品價格，漲價品項多屬漢堡類，其它套餐維持原優惠價格，並搭配熱飲加量不加價之優惠。

元月份到農曆春節期間(1/16~ 2/15)摩斯漢堡也會推出各項優惠，包括消費滿200元即可獲得抽獎券，最大獎為日本旅遊。

摩斯調漲的漢堡類商品包括：蜜汁烤雞堡、原味/辣味摩斯漢堡、摩斯吉士漢堡、燒肉珍珠堡、薑燒珍珠堡、海洋珍珠堡、米升級燒肉珍珠堡、米升級薑燒珍珠堡，以及米級海洋珍珠堡，上述漢堡售價一律較原價調漲5元。

至於副餐類則：薯條、沙拉、雞腿塊薯條組，以及摩斯雞塊，亦一律調漲5元。

摩斯漢堡指出，摩斯漢堡定期審視菜單，並參酌國內外各項因素來調整產品內容品項，近年來國內外原物料價格不斷上漲，摩斯仍舊維持價格，堅持不調整，苦撐多時並且自行吸收部分成本，並維持現點現做餐點服務。然而，在面對各類成本不斷上漲的狀況下，摩斯不得不調整菜單。

(工商)