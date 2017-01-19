成本漲 摩斯漢堡1月20日起漲
繼麥當勞、肯德基與必勝客等西式速食連鎖，以及八方雲集、三商巧福與鬍鬚張等中餐連鎖之後，日系速食連鎖領導品牌摩斯漢堡，也將自元月20日凌晨零時起調整部分產品價格，漲價品項多屬漢堡類，其它套餐維持原優惠價格，並搭配熱飲加量不加價之優惠。
元月份到農曆春節期間(1/16~ 2/15)摩斯漢堡也會推出各項優惠，包括消費滿200元即可獲得抽獎券，最大獎為日本旅遊。
摩斯調漲的漢堡類商品包括：蜜汁烤雞堡、原味/辣味摩斯漢堡、摩斯吉士漢堡、燒肉珍珠堡、薑燒珍珠堡、海洋珍珠堡、米升級燒肉珍珠堡、米升級薑燒珍珠堡，以及米級海洋珍珠堡，上述漢堡售價一律較原價調漲5元。
至於副餐類則：薯條、沙拉、雞腿塊薯條組，以及摩斯雞塊，亦一律調漲5元。
摩斯漢堡指出，摩斯漢堡定期審視菜單，並參酌國內外各項因素來調整產品內容品項，近年來國內外原物料價格不斷上漲，摩斯仍舊維持價格，堅持不調整，苦撐多時並且自行吸收部分成本，並維持現點現做餐點服務。然而，在面對各類成本不斷上漲的狀況下，摩斯不得不調整菜單。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。