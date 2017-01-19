泰國機車三搶匪 行搶後三貼逃逸
泰國機車搶匪的治安問題始終無解，在泰南的亞拉省的火車站3名機車搶匪行搶過程被監視系統錄下，泰警方提醒民眾和遊客注意自身財物安全。
泰國「每日新聞報」報導，根據一名網友所公布的影片顯示，亞拉火車站一名歹徒伺機行搶，兩名接應的歹徒騎機車抵達，等待接應。當搶到一名穆斯林婦女的皮包，歹徒立即跳上接應機車「三貼」離開現場，警方已經根據監視畫面緝捕這3名歹徒。
在泰國經常發生機車搶案，其中不少是外籍遊客，在曼谷主要道路都會有警告牌提醒民眾或遊客注意，事實上有零星台灣遊客和派駐在泰國工作的台灣民眾都有被搶的經驗。
泰國警方也曾經逮捕到幾名搶匪，但機車行搶的案件依舊層出不窮，提醒遊客一定要注意自身皮包，斜背或者是背在非靠馬路一側。1060119
(中央社)
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