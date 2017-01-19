美準商務部長鎖定陸國企 揚言祭反補貼
美國總統當選人川普（Donald Trump）提名的商務部長、擁有億萬美元身價的投資家羅斯（Wilbur Ross）今天嚴批中國大陸貿易實務，稱將尋求新方法與之抗衡。
路透社報導，在其任命聽證會中，羅斯同時表示，重新協商與墨西哥及加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA），將是川普政府的首要任務，稱其列在「非常、非常前面的議題」中。
羅斯以重組鋼鐵、汽車零組件、紡織與其他產業等受困企業致富。他稱在全球大型經濟體中，大陸是擁高進口關稅與非關稅壁壘「最嚴重的貿易保護主義」國家。
現年79歲的羅斯矢言，要讓與大陸進口競爭的美國企業，以及試圖在大陸做生意的美國企業，能平等地同場競技。
他說：「我們會談比當前實務上更多的自由貿易，讓立足點更平等，讓事實與外交辭令更貼近。」
羅斯控稱，大陸國營企業問題亟需處理，例如鋼鐵與鋁業，高達1/3的企業從未獲利，但產能過剩且導致傾銷。
他說：「他們靠國營行庫支撐營運，對我來說，這不管看起來、感覺起來、品嚐起來都非常像是人為補貼。」羅斯進一步指出，商務部將「非常一絲不茍地」確認哪些是需要祭出反補貼稅率的不公作法。（譯者：中央社許湘欣）1060119
(中央社)
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