漁船絞網 70歲船長獲海巡馳救
高雄1名70歲的王姓船長，昨天下午駕駛漁船在屏東車城鄉後灣海域外約1浬處，因絞網失去動力在海上漂流，恆春海巡隊獲報後，立即前往將漁船拖帶回港。海巡隊呼籲漁民，不要將漁網丟棄海中。
恆春海巡隊表示，當接獲通報，派遣海巡艇前往漁船出事地點時，看到漁船前在海上漂流，船上只有70歲的王姓船長在甲板上等待救援，驚惶失措的船長見海巡艇靠近高興得揮手，海巡艇以拖帶方式，將漁船平安拖入海口漁港。
王姓船長從高雄到恆春半島捕漁，漁船因絞網而失去動力無法行駛，恆春海巡隊表示，棄置在海中的廢棄漁網除了會威脅海洋生物生存，也會對海上作業或航行的船隻造成危險，請漁民不要將廢棄的漁網隨意丟入海中。1060119
(中央社)
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