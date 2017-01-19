春節開車撇步 高公局網站可查替代道路

交通部今天表示，今年春節期間較短，預期交通會較壅塞，建議用路人先了解國道高乘載管制等疏導措施，高公局1968網站與APP更提供規劃行程、查詢路況與替代道路等便利功能。

行政院上午舉行院會後記者會，交通部次長王國材指出，今年春節只有6天，比去年9天假期更集中，預期車流會更壅塞。所以在高公局1968網站跟APP上提供主線跟替代道路旅行時間比較功能，以及道路即時影像查詢等，方便用路人查詢。

交通部路政司司長林繼國說明，高公局網站跟APP的「連續假期旅行時間預測」功能（http://1968.freeway.gov.tw/pred-travel-time），民眾可輸入出發地、目的地、出發日期與時間等需求，系統就會提供出發時間前後行駛國道所需花費的時間，並建議最佳出發時段與不建議出發時段。

民眾也可利用高公局網站與APP的即時路況跟旅行時間預估，查詢最好行駛的道路，例如湖口到到新竹段，走國道1號所花時間是台1線的1.6倍，可預先做好行程規劃。

林繼國說，用路人上路前最好也先了解每日國道疏運措施，包括高承載管制、匝道封閉措施等；春節連假期間晚間11時到隔天上午6時暫停收費，並取消前20公里優惠里程跟長途折扣等。

另外，交通部呼籲民眾在春節連假期間多利用公共運輸，今年國道100公里以上路線全票85折；台北到宜蘭的台鐵區間快車票價僅新台幣100元；台北到花蓮或台東也有紅眼列車7折優惠；東部幹線實名制將於21日上午6時開放訂票。

行政院發言人徐國勇轉述，院長林全指示，對於復興航空停航的運能缺口，請交通部持續追蹤離島航線的訂位狀況及現場情形，協調航空公司支援，必要時應加開班機，全力協助離島居民返鄉過年，如有需要，也請國防部協助支援。1060119

(中央社)