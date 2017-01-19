慶祝消防節 柯文哲表揚優秀消防人員
台北市消防局為慶祝119消防節，今天在消防局禮堂舉辦慶祝大會，市長柯文哲到場致意，並表揚優秀消防人員及長期協助的團體企業。
消防節是消防人員重要日子，北市消防局舉辦慶祝大會，除感謝辛勤同仁，也對長期協助消防局推展各項工作團體、企業致上最高謝意。
北市消防局表示，去年各界捐贈救護車、消防警備車救災救護裝備及住宅用火災警報器外，更印製市民防災手冊「台北防災立即go」、提供訓練經費等，讓消防局可有效進行救災及宣導，這些團體、企業約99人，也邀請他們今天到慶祝大會共襄盛舉。
北市消防局說，像是「台北防災立即go」手冊，以圖案輔佐文字，使原本艱澀的防災知識變得淺顯易懂；而在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止(OHCA)患者，去年康復出院高達105人，為歷年來最高紀錄。
市長柯文哲頒發「金龍獎」獎座給16位消防人員及6位義消楷模，接著再表彰企業團體們無私付出與大愛精神。1060119
(中央社)
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