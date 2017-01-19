黨工闖政院 藍委批政院當兩面人
國民黨團總召廖國棟針對國民黨黨工衝入行政院表示，行政院好像在當兩面人，一面做好人不提告，但對於黨工的遭遇，卻仍未給予善意的回應，應用更多同理心理解。
國民黨黨工自救會9名成員昨天衝入行政院，抗議不當黨產委員會清算黨產；成員之一的國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟、文傳會新媒體部專員徐詩詠被移送至台北地檢署接受複訊；檢方訊後將徐詩詠請回，諭令周柏吟限制住居 。
對此，國民黨立法院黨團總召廖國棟今天上午在立法院出席國民黨團大會前受訪表示，昨晚行政院發言人徐國勇有來電說明處理過程，表示行政院不會提告，但由於行政院被列為古蹟，黨工噴漆破壞古蹟是非告訴乃論，須直接面對司法。
廖國棟說，尊重行政院的說法，但他覺得行政院是在當兩面人，一面做好人不提告，但對於黨工目前的遭遇，國民黨團多次要求政府重視黨工的勞工權益，但卻仍未得到善意的回應，應用更多同理心理解黨工的處境。
受邀出席國民黨團大會的國民黨秘書長莫天虎則指出，黨工已在黨產會前靜坐月餘，由於黨產會本周延會，黨工認為過年薪資會拿不到，昨天先去勞動部陳情，卻看到政府部門互踢皮球，心裡不平，所以才會採取比較激烈的行為。
莫天虎說，國民黨當然也不希望看到這樣的事情發生，後續會協助黨工在法律上捍衛權益。1060119
(中央社)
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