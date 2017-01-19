上海母貓熊突病逝 半歲寶寶花生也猝死

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中國大陸上海野生動物園官方微博今天公告，21歲的貓熊媽媽「幗幗」和去年7月才出生的寶寶「花生」因突發重病，經全力救治無效後，分別於2016年12月26日和12月31日離世。

澎湃新聞報導，幗幗於2016年12月19日發病，先後出現發熱、排腸黏液、嘔吐、腹瀉、腹痛等臨床症狀。19日起進行隔離治療，22日晚上開始出現抽搐症狀，病情逐漸加重。

雖經上海野生動物園、中國大熊貓（貓熊）保護研究中心及上海相關醫療研究單位專家全力搶救，幗幗於12月26日上午搶救無效死亡。

根據臨床及化驗室檢查、死後剖檢及2017年1月17日的組織病理學診斷，死因為急性胰腺炎併發多臟器功能衰竭。

為防止與母親幗幗交叉感染，去年12月19日起，花生轉為人工乳飼餵。12月29日，經診斷發現花生有嚴重腸扭轉，並導致大面積腸壞死，隨即緊急實施開腹手術，切除80多公分壞死腸管，並採集經配血成功後的其他貓熊血液給花生輸血。

遺憾的是，花生還是因腸段壞死面積太大，引起全身多臟器衰竭，於去年12月31日中午搶救無效死亡。1060119

(中央社)