2017台灣燈會 群俠臨雲展文創
2017台灣燈會將在雲林縣舉行，為了宣揚偶戲文化，主辦單位在虎尾主燈區開闢「偶戲春秋」燈區，將演出戶外大型布袋戲「群俠臨雲」。
雲林縣長李進勇今天召開「偶戲春秋」燈區及文創展記者會，表示2017台灣燈會2個燈區中，北港燈區將於2月7日提前啟燈，虎尾主燈區將在2月11日開幕，活動持續到2月19日。
李進勇指出，2017台灣燈會共有21組特色燈區，其中最具亮點、也最富在地特色的就是「偶戲春秋」燈區，因此這次特別邀請霹靂國際多媒體創始人黃強華參與規劃。
他說，「偶戲春秋」燈區將打造「素還真」及「羅喉」兩座高達8公尺、四座高4公尺的巨型戲偶花燈，並運用機械動力原理，具有轉頭、擺手等擬人動作及移動能力。
此外，虎尾主燈區規劃有雲林文創展示專區，徵選32家在地文創業者、74件文創商品，結合雲林5大文創聚落為策展元素，將呈現雲林文創精品和背後的故事。
李進勇今天與表演團隊一起發出「英雄帖」，邀請喜愛布袋戲的各路英雄好漢前往雲林，欣賞史上最大的花燈戲偶，「群俠臨雲」。1060119
(中央社)
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