日自衛隊23日實施預想台海軍事衝突演習

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共同社報導，日本陸海空自衛隊將於23日至27日實施設想中國大陸與台灣發生軍事衝突時的桌面演練演習（沙盤推演）。演習想定包括日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中國軍隊。

共同社引述日本政府相關人士指出，相關安保法新設定了對日本和平與安全造成重要影響的「重要影響事態」。這項演習將檢驗部隊在「重要影響事態」發生時的應對能力。

所謂重要影響事態，是指相關事態如果置之不理，則可能導致對日本的直接武力攻擊等情況，對日本的和平與安全造成重要影響。

共同社報導，演習並不實際調動部隊，而是以桌面演練（沙盤推演）的形式實施。演習設想包括出動駐日美軍，但由於美軍此次以觀察員身分參加，因此將由自衛隊代為演示美軍的運用。

防衛省希望通過實施大規模演習，盡快確保安保法的實效性。

共同社引述相關人士報導，演習將於23日至27日實施，設想從無突發事態的平時開始，逐步提升危機程度，直到中國大陸與台灣的衝突導致發生「重要影響事態」，期間日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中國軍隊。

有關設想發生「重要影響事態」的訓練，自衛隊與美軍去年11月在沖繩本島週邊海域實施了自衛隊員搜救落海的美國軍機機組人員的聯合訓練。此次的演習則更進一步，設想中國大陸與台灣發生突發事件。

共同社在報導中並提及，美國總統當選人川普與總統蔡英文通電話一事引發中國批評，並派航空母艦「遼寧艦」在台灣近海航行等，中國大陸與台灣關係趨於惡化。

不過，相關人士指出，此次演習的基本內容在川普當選前已經確定。

共同社並引述資訊說明，重要影響事態是指，如果置之不理則可能導致對日本的直接武力攻擊等情況，對日本的和平與安全造成重要影響的事態。

日本政府修改了1999年預想朝鮮半島發生突發事態而制定的「週邊事態法」名稱，成為安全保障相關法之一的「重要影響事態法」，實質上廢除了地理限制。

修法之後，除「目前正在發生戰鬥行為的現場（戰場）」之外，自衛隊可以向戰鬥中的美軍等他國軍隊提供補給和運輸等後方支援。可以提供彈藥以及為準備升空參加戰鬥行動的飛機加油，但不允許提供武器。1060119

(中央社)