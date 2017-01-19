總統:因應全球氣候變遷 強化防災體系
總統蔡英文今天說，災害防救工作是政府施政的重要課題；因應全球氣候變遷，除了強化現有的防災體系，更要預先籌畫災害防救的相關措施，加強危機管理的能力。
蔡總統今天接見105年「鳳凰獎」楷模得獎人，她恭喜與會人士獲得象徵消防最高榮譽的鳳鳳獎；總統並說，要藉這個場合，向全國消防同仁、義消弟兄姐妹、防火宣傳夥伴、救護志工朋友，致上最高敬意。
她說，下週六就是大年初一，去年小年夜時，台南發生震災，造成維冠大樓倒塌，當時來自全國各地的消防人員、義消、志工朋友全力協助災區搶救，在那個生死交關時刻，受災民眾家屬、全國人民的希望都寄託在救災人員的身上。
蔡總統說，救災人員真的很偉大，他們不眠不休盡一切努力，只為了多救一個人、一個家庭，大家辛苦了，她相信台灣人民不會忘記206震災，會記得所有救災人員的付出與精神。
她說，大家不但不會忘記206震災，更要從每次災害中記取教訓，尤其，台灣處於颱風路徑、地震帶的特殊地理位置，每年天然災害發生的次數都是世界前幾名，災害防救工作是政府施政的重要課題，必須不斷檢討跟改進，汲取世界各國的經驗，建立更完善的災害防救制度。
另外，蔡總統指出，因應全球氣候變遷，除了強化現有的防災體系，更要預先籌畫災害防救的相關措施，並且持續精進災害的應變，以及加強危機管理的能力，唯有積極落實聯合演習，提升救災的能力，當面臨災變時，才能讓人民的生命財產的損失能夠降到最低。
蔡總統說，健全災害防救的制度是政府的責任，而好的制度更需要優秀的第一線人員，發揮最大的功效，現場鳳鳳獎的楷模，在救災防救、消防的工作上都有特殊優秀的事蹟，大家是一流的第一線人員，也是最好的榜樣。
她說，今天這個獎項，除了代表政府對各位最大的肯定與感謝，也要表示最深的期許，希望大家未來能持續精進專業的能力，在團隊中傳承經驗，互相交流，並隨時提供政府寶貴的建議，讓國家在災害防救上，不但能力更強，制度更能加強符合民眾的需求。1060119
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範