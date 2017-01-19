臉書賣尿布詐全台 700人被騙280萬

呂姓女子臉書賣尿布行騙，警方搜出尚未出貨的尿布。（曹明正翻攝）

呂姓女子臉書賣尿布行騙，落網後被警方移送。（曹明正翻攝）

呂姓女子2015年起在臉書成立多個分身帳號，宣稱有低於巿價、半價甚至批發價的尿布可以賣，不少新手媽媽誤信，匯款後等不到貨，高巿警刑大偵四隊抓到呂女，估計有700餘人受害，損失280餘萬元，依詐欺罪送辦。

警方指出，34歲呂女育有2名幼女，2年多前開始利用網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，有人問就說「有管道」可以拿得到正貨，尤其她主打低價尿布，吸引許多新手媽媽大量揪團、呼朋引伴下單購買。

呂女為取信對方，起初均正常出貨，後來逐步減少或拖延出貨，被追貨時她就謊稱廠商目前無法出貨，或者正另找別的供應商。而她一開始以暱稱「蘇拉蕊」行騙，遭質疑詐財後關閉，但不久又以「呂芯芯」等分身繼續騙。

(中時)