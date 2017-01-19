臉書賣尿布詐全台 700人被騙280萬
呂姓女子2015年起在臉書成立多個分身帳號，宣稱有低於巿價、半價甚至批發價的尿布可以賣，不少新手媽媽誤信，匯款後等不到貨，高巿警刑大偵四隊抓到呂女，估計有700餘人受害，損失280餘萬元，依詐欺罪送辦。
警方指出，34歲呂女育有2名幼女，2年多前開始利用網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，有人問就說「有管道」可以拿得到正貨，尤其她主打低價尿布，吸引許多新手媽媽大量揪團、呼朋引伴下單購買。
呂女為取信對方，起初均正常出貨，後來逐步減少或拖延出貨，被追貨時她就謊稱廠商目前無法出貨，或者正另找別的供應商。而她一開始以暱稱「蘇拉蕊」行騙，遭質疑詐財後關閉，但不久又以「呂芯芯」等分身繼續騙。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。