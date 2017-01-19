歐巴馬任內最後記者會 金句一次看懂
美國總統歐巴馬今天舉行任內最後一次記者會，2天後川普（Donald Trump）將就職接任總統。
以下是法新社從記者會整理的關鍵語句。
●談川普
「我已提供我最佳建議…我可以告訴大家，我曾告訴他，這是如此重要的職務，不能僅憑一己之力，很多要靠團隊。」
歐巴馬言下之意，是關注川普內閣人選任命聽證會的重要性。
●談中東
「我認為現狀不能持續下去，這對以色列很危險，對巴勒斯坦人不利，對整個區域及美國國安都不好…顯然這是動盪多變的環境。我們過去所見是單方面突然行動，對部分核心議題和任一方敏感事物發聲，這會有爆炸性影響。」
歐巴馬似乎是指川普計劃將美國駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷。
●談俄羅斯
「我想，我們與俄國維持建設性關係，符合美國和全世界利益，那也是我整個總統任期內的做法。」
「我想以下是公道話，（俄國）總統蒲亭（Vladimir Putin） 回鍋展開總統任期後，反美論調升高，且對全球事務做法似乎會被認定，無論美國努力想做何事，必定不利於俄國人…這回到一種我認為是冷戰時期存在的對立氣氛，（那）已使關係面臨更多困難。」
歐巴馬或許是給川普一些建議。川普曾說改善美俄關係是首要之務。
●談媒體
「你們不應該阿諛奉承，應該抱持懷疑態度…而白宮有了你們，這個工作場所因此變得更好。讓我們保持誠實，使我們更努力工作。」
歐巴馬暗諷川普。川普幕僚曾商討，將記者會舉行地點從白宮西廂簡報室改到舊行政大樓。
●談種族
「我們在種族議題上有更多事要做。說情況變得更糟是不正確的，並沒有這樣。事情逐漸改善。而對於種族議題，比起我們這一代或上一代，我對下一代更有信心。我認為孩子們更有智慧。」
這是美國首位非裔總統談種族關係。
●談跨性別士兵曼寧（Chelsea Manning）
「讓我們釐清一點，曼寧已經蹲了苦牢。我覺得非常心安理得，因為正義已經伸張，且訊息仍已傳遞。」
歐巴馬是在回應外界對他替曼寧減刑的批評。曼寧因對揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）洩漏美國機密文件，原判處35年有期徒刑。歐巴馬決定替曼寧減刑。已服刑7年的曼寧將於5月獲釋。
●談個人未來
「我會寫作，我想安靜一點，不講那麼多話，要把寶貴時間留給女兒們。」
歐巴馬在川普20日就職典禮後將前往加州棕櫚泉（Palm Springs）度假。
●談發聲
「政治的正常運作，與被我認為我們核心價值可能危在旦夕的某些問題或某些時刻，其間是有差別的…這都值得我公開表態。」
歐巴馬談到任何侵犯新聞自由情事、制度性歧視或致力「圍捕」移民並將他們驅逐，將會引發後續反應。
●談美國未來
「民主是複雜混亂且並非總是照我們要的方式走，不會保證某些結果。但若大家從事和參與，那麼這個國家就會有更多良善之人。」
「我們也試圖教導他們何謂韌性，教導他們懷抱希望，以及世界末日如果要來，那就會來。…我想我們會好好的。」
歐巴馬是被問到兩個女兒對川普勝選的感受。（譯者：中央社盧映孜）1060119
(中央社)
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