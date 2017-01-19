為了2000元 酒店少爺討債囚人致死判16年

前年7月間，酒店幹部余政叡、鍾子堂及酒店小姐李柔儀3人，因張男積欠2000元債務，遂以「開趴」名義，騙張進入李和鍾的共同租屋處，凌虐逼迫他還錢，但8天時間，張想要逃跑，又害李流產，2人於是共謀將他帶到汐止山區殺害，涉犯拘禁致死、殺人未遂，士林地院審結，分別判決鍾子堂應執行有期徒刑16年、余政叡16年4月，李柔儀依妨害自由罪判有期徒刑10月。

鍾、李兩人是酒店認識的男女朋友，而張姓男子因買毒積欠債務，每次打電話都不接，於是共同策劃，要李打電話張，並以開性愛趴，誘使得進入未在北市德惠街住處，2015年7月27日晚間，張入內後2人從後方堵在門口不讓他離開，要他歸還2000元。

張提出的還款方式，鍾、余無法接受，隔天將他帶到銀行辦理帳戶，將提款卡賣給詐騙集團，但張卻撞桌子想要逃跑，害得已經懷孕的李不慎跌倒因而流產，而鍾認為李懷有他的小孩，兩人在廁所抱頭痛哭，緊接著毒打張男，並將張男雙手綁在柱子上，避免他再逃走。

拘禁的8天，2人不時毆打，還強灌毒品，要將他從3樓上丟下去，8月3日晚間，其中1人提議「如果不要放了他，乾脆把他殺了。」2人晚間將張抬上轎車，直接帶往人煙罕至的山區。

余要他跪在地上，並從後方持西瓜刀砍殺，當張滾落邊坡後，鍾還用手電筒尋找陳屍位置，舉起大石頭往頭部丟擲，看他一動也不動，便用一旁的枝葉覆蓋，多日後才被民眾發現。

經法醫驗屍後，法官認為死亡原因的是拘禁期間遭毆打，下半身「橫紋肌溶解」，判決2男私行拘禁致死罪，另外將張男帶到山區，出門前就預謀要殺害，涉犯殺人罪，但因致死原因並非遭砍殺，認定屬於未遂。至於2人辯稱，鍾因為女友流產才毆打張，將張帶到山上卻遭到攻擊，才不慎失足等等，法官均不採信，才分別依照拘禁致死、殺人未遂2罪判決，而李女雖然將死者騙來住處，並未參與凌虐，涉犯妨害自由罪。

(中時)